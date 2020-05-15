تعرض ولاية نيفادا الامريكية لزلزال بقوة 6.4 درجة

2020/05/15 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب غرب ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.وأوضحت أنه “تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.03 بالتوقيت المحلي للولاية.وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 57 […]

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