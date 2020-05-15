الكاظمي يبحث مع نظيره الاوكراني توسيع العلاقات بين البلدين

2020/05/15 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع نظيره الاوكراني توسيع العلاقات المشتركة بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اوكرانيا، أعرب خلاله عن خالص تهانيه للكاظمي بتوليه رئاسة الحكومة، مؤكدا على استمرار علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين الصديقين وزيادة تعزيز وتوسيع التعاون والمنفعة المتبادلة".واشار الى ان "الجهود المشتركة للبلدين من شأنها التغلب على كافة الصعوبات وبناء مستقبل لائق للشعبين الصديقين، متمنيا النجاح للكاظمي وحكومته في إنجاز المهام والمسؤوليات لأجل رفاهية العراق"، داعيا "للشعب العراقي المزيد من الأمن والسلام والإزدهار".

من جانبه قدّم الكاظمي "شكره وتقديره لرئيس الوزراء الاوكراني، موجها له الدعوة لزيارة بغداد لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، وخصوصا الإستثمارية وفي مكافحة جائحة كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، دعوة الى الرئيس التركي رجب طيب اردغان لزيارة العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي وتلقته (بغداد اليوم)، ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التر

بغداد اليوم-صلاح الدين

وصف النائب عن محافظة صلاح الدين، النائب مثنى السامرائي، الجمعة (15 أيار 2020)، ازدياد وتيرة حوادث الإرهاب في محيط سامراء بـ "المؤشر الخطير".

وقال السامرائي في بيان، إن "ازدياد وتيرة حوادث الإرهاب في محيط سا

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الجمعة (15 أيار 2020)، عدم وجود زعيم تنظيم داعش الجديد، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف بـ "حجي عبد الله المولى" في العراق.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليو

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