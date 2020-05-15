نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ اذار

2020/05/15 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةسجلت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، 132 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 26 اذار الماضي.وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، هذا الرقم أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة في الولاية إلى 22302.وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (157 وفاة).ولفت كومو إلى مؤشر إيجابي متمثل بانخفاض عدد المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يدخلون المستشفيات وعمليات التنبيب التي يخضع لها المرضى بالفيروس في الولاية.وأكد الحاكم أن خمس مناطق في الولاية تشرع اعتبارا من اليوم في التراجع تدريجيا عن القيود الصارمة المفروضة لردع كورونا، مع تمديد نظام التوقف في المناطق الأخرى حتى 28 مايو.وتشمل المرحلة الأولى من تخفيف القيود استئناف عمل مشاريع البناء والمنشآت الصناعية، مع السماح لبعض المحالات التجارية بالعودة للعمل أيضا لكن دون رفع الحظر عن ممارسة التجارة داخلها.ولفت كوروم إلى أن السلطات المحلية تتوقع إعادة ارتفاع معدلات كورونا في تلك المناطق لكن هذا الارتفاع سيكون تحت الرقابة والسيطرة، حسب قوله.كما أعلن كومو أن نيويورك بالتعاون مع ولايات كونيتيكت ونيوجيرسي وديلاوير ستتيح لشواطئها بالافتتاح في العطلة قبل يوم الذكرى الذي يحل هذا العام في 25 مايو، لكن بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50%.وحسب إحصاءات يوم أمس المنشورة على موقع إدارة الصحة المحلية، سجلت في ولاية نيويورك 343051 إصابة بفيروس كورونا

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وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "فرضيات أولي

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وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستتخذ&n

بغداد اليوم _ بغداد

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