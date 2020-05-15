 “فيسبوك” تدعم إنستغرام بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم

2020/05/15 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “فيسبوك” قررت دعم منصتها للتواصل المصور “إنستغرام” بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم.وأشار تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن فيسبوك في طريقها لإتمام صفقة استحواذ كبرى لشركة “جيفي” الشهيرة المتخصصة في إنتاج الصور المتحركة.“فيسبوك” تتعاون مع شركات اتصالات لمد كابل إنترنت بحري لخدمة […]

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