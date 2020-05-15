النائب فالح الخزعلي: يجب ان تأخذ الحكومة دورها للرد على اساءة “MBC” السعودية

2020/05/15 | 22:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر النائب فالح الخزعلي، الجمعة، بيانا حول اساءة قناة MBC للشهيد القائد ابو مهدي المهندس، مطالبا الجميع باخذ دوره لوقف هذه الإنتهاكات.واكد الخزعلي في بيان، ان “الإعلام السعودي منهجيته أمتداد لخمسة الاف انتحاري سعودي في العراق وعلى القنوات الفضائية العراقية ان تاخذ الدور الاعلامي والمهني الصحيح لفضح جرائم النظام السعودي في العراق من ٢٠٠٣

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