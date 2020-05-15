2020/05/15 | 22:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستنكر مؤسسة الشهداء الهجمة الإعلامية التي تقودها قناة mbc السعودية والاساءات المتكررة لرموزنا الوطنية، وآخرها اتهامها الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس بالإرهاب، ناسية ومتناسية من هم الإرهابيون ومن يدعمهم، ان هذه القناة وبممارستها التضليل الإعلامي لعقول الجمهور العربي، ونشرها الاكاذيب المضللة لمشاهديها، وهي المعروفة بأجندتها الطائفية وحقدها على العراق الجديد وتشويه صورته بعد الانتصارات على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء: الشهيد المهندس كان رأس حربة في قتال داعش ومواجهة الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء: الشهيد المهندس كان رأس حربة في قتال داعش ومواجهة الدكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).