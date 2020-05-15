الكاظمي يؤكد رغبة العراق في تعزيز استقرار اسواق الطاقة

2020/05/15 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رغبة العراق في تعزيز الاستقرار بأسواق الطاقة الدولية.

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