الكاظمي يوجه دعوة لنظيره الاوكراني لزيارة بغداد

2020/05/15 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، دعوة رسمية إلى نظيره الأوكراني لزيارة بغداد.

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