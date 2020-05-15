واشنطن توضح مصير

2020/05/15 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبلت محكمة في إسطنبول الجمعة لائحة اتهام بحق أربعة طيارين ومسؤول في شركة طيران ومضيفين اثنين متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهروب من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، وحددت موعد المحاكمة في 3 يوليو المقبل.

يسعى الادعاء إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل من الطيارين الأربعة ومسؤول شركة الطيران، بتهمة تهريب مهاجر بشكل غير قانوني، وفقا للائحة الاتهام التي نقلت عنها وكالة "الأناضول" للأنباء التي تديرها الدولة.



ويواجه المضيفان السجن لمدة عام واحد لكل منهما إذا أدينا بعدم الإبلاغ عن جريمة.

هرب غصن، الذي اعتقل بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018، من الكفالة بينما كان على ذمة القضية في اليابان أواخر العام الماضي.



وتوجه إلى إسطنبول ثم نقل إلى طائرة أخرى متجهة إلى بيروت، حيث وصل في 30 ديسمبر.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية "إم إن جي جيت" في يناير، إن طائرتين من طائراتها استخدمتا بشكل غير قانوني في تهريب غصن، حيث نقلتاه أولا من أوساكا باليابان إلى إسطنبول ثم إلى بيروت.



وقالت الشركة إن موظفها اعترف بتزوير سجلات الطيران حتى لا يظهر اسم غصن عليها.

وورد في لائحة الاتهام أنه يعتقد تهريب غصن داخل "صندوق موسيقى مبطن بالاسفنج" من الحجم الكبير بما يكفي لحمل شخص يبلغ طوله 1.70 متر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "دوغان".

وأشارت كذلك إلى زيادة قدرها 216 ألف يورو و66 ألف دولار في حسابات مصرفية لمسؤول شركة الطيران بين 16 أكتوبر و26 ديسمبر 2019.

ونفى الطيارون الأربعة والمضيفان المشاركة في خطط تهريب غصن.



كما نفوا أن يكونوا على علم بأن رئيس نيسان السابق كان على متن الرحلات الجوية، حسبما ذكرت "دوغان".

ولا يزال موظف الشركة والطيارون الأربعة رهن الاحتجاز بينما تم إطلاق سراح المضيفين بعد الاستجواب.

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