2020/05/15 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صفر" إصابات بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

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