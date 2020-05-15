الحقيقة وراء تصريحات محرز التي استفزت المغاربة

2020/05/15 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات للنجم الجزائري رياض محرز، الجدل بين جماهير المغرب والجزائر، وذلك بعد أن تم تداولها بشكل “غير دقيق” على وسائل التواصل الاجتماعي.وظهر محرز في بث مباشر على تطبيق إنستغرام، مع صحفي رياضي، وتحدث عن صخب الجماهير الجزائرية ومنتخب الجزائر، ولقب كأس أمم أفريقيا الذي حققه مع منتخب بلاده في 2019.وقال محرز: “عندما […]

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