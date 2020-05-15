الشيخ الناصري : فتاوى لعمائم

2020/05/15 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كشف القيادي السابق في التيار الصدري، أسعد الناصري، اليوم الجمعة، عن أن فتاوى، صدرت من رجال دين، تبيح قتل المتظاهرين واغتصابهم .وقال الناصري في تغريدة عبر حسابه في تويتر تابعته " كلكامش برس "ان "فتاوى قذرة صدرت من عمائم نتنة بقتل المتظاهرين العزل".وأضاف متسائلا: "فتاوى الاغتصاب من أي وحوش صدرت؟! وأي دولة تتغاضى عن مثل هذه الأفعال الدنيئة والبشعة التي تصدر من بعض منتسبيها، والميليشيات المتسترة تحت غطائها؟!".يذكر أن الناصري كان ممثل مقتدى الصدر، في محافظة ذي قار، لكن الأخير جمد عضويته في التيار الصدري، وطلب منه خلع العمامة، ليستجيب الناصري لذلك، ويلتحق بساحات الاحتجاج.واعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية،امس الخميس ، فتح تحقيق، وإرسال فريق لكشف حقيقة، وملابسات تعرض متظاهرين للاعتقال، والاغتصاب على يد قوات أمنية بحسب ما افادت وكالة انباء روسية .وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ، اليوم الخميس، "راينا خبر اغتصاب ثلاثة متظاهرين بالقرب من ساحة التحرير، وسط العاصمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرينا اتصالا بقيادة عمليات بغداد التي كان ردها الرسمي أنها لم تسجل أي حالة اعتداء في الساحة، كما لم تكن هناك مشاكل".وأضاف البياتي، أن عمليات بغداد، أبلغتنا أنه سيتم التحقق والتقصي أكثر في الحادثة، معلنا ً، أن فريقا بعثته المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى ساحة التحرير، للتأكد من تعرض 3 متظاهرين للاعتداء الجنسي، والتواصل مع المحتجين.من جهته أكد المتظاهر، الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، من داخل ساحة التحرير،أن ثلاثة شباب من متظاهرين التحرير، تم اعتقالهم على يد قوات مكافحة "الشغب"، في ساحة الخلاني، في وقت متأخر من ليلة أمس.وأضاف ان المتظاهرين الثلاثة، تعرضوا حسب إفادة أحدهم، لاغتصاب وحشي، والضرب بالعصي، والهراوات، والتعذيب في مناطق حساسة بأدوات جارحة "الموس"، ومن ثم تم إخلاء سبيلهم". وأشار المكدام، إلى أن الشباب تعرضوا لجريمة بحق الأعراف، والإنسانية مما جعلهم يمتنعون عن البوح بالحادثة للإعلام خوفا من الفضيحة، وبسبب وضعهم النفسي، والصحي، عدا واحد منهم كشف ما حصل، بشرط تغير صوته وعدم إظهار وجهه.وطالب السلطات، والجهات المعنية، إنزال أشد العقوبات بمرتكبي هذه الجريمة التي لا تمت للإنسانية أو الأعراف بصلة.وجدد المتظاهرون حراكهم يوم الأحد الماضي، ، في ساحة التحرير، مطالبين بحل البرلمان، واختيار مرشح من خارج دائرة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الناصري : فتاوى لعمائم " قذرة " حرضت على قتل المتظاهرين واغتصابهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الناصري : فتاوى لعمائم " قذرة " حرضت على قتل المتظاهرين واغتصابهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).