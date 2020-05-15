الصحة العالمية تنصح العراق بالعزل المناطقي للحد من تصاعد الاصابات بفيروس كورونا

2020/05/15 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل ،ان العزل المناطقي هو الحل الوحيد لمواجهة تفشي كورونا في البلاد مع استمرار الاصابات بالفيروس المستجد .وقال اسماعيل في تصريح تابعته " كلكامش برس " ، الجمعة إن "العزل المناطقي المرجح تطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه".واكد أن "منظمة الصحة العالمية تتفق تماماً مع الإجراءات التي تحدث بها وزير الصحة، التي تتعلق بوجود ست مناطق في بغداد والبصرة، ولا بد من فرض حظر التجوال عليها، بطبيعة أشد وإجراء المسح النشط والفعال لأنها أصبحت بؤر كوونا، كما أنها تسببت في تصاعد الأرقام اليومية في عدد حالات الإصابات في العراق".وأضاف أن "الأمور في المناطق الأخرى تسير بشكل جيد وإذا لم تتم محاصرة المناطق المشمولة بالعزل الصحي فإنها ستصبح بمنتهى الخطورة وستؤدي الى إصابة باقي المناطق"، مشدداً على "ضرورة محاصرة فيروس كورونا".وتابع أن "محافظة النجف وبعد أن سجلت إصابات، التزمت بالإجراءات وتمت محاصرة المدينة وإجراء عمليات المسح الشاملة ومتابعة الحالات الملامسة ما أدى الى التغلب على المرض، لذلك فأنه يجب إتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته محافظة النجف في المناطق الأخرى"، داعياً "المواطنين الى الالتزام والتصديق بخطورة الفيروس".وأشار إلى "وصول نحو خمسين ألف عينة فحص مختبري التي ستساعد في إجراء المسح السريع في هذه المناطق، لكن يجب أن تُعزل بالكامل حتى لا تعدي المناطق الأخرى"، مبيناً أنه "يجب أن تكون إجراءات العزل المناطقي سريعة ويجب ألا تتأخر أكثر بسبب تصاعد الإصابات" .

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