النائب عبد الهادي السعداوي يدعو وزارة الخارجية الى مقاضاة قناة “MBC” السعودية

2020/05/15 | 22:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى تتطاول قناة mpc السعودية وتبث سمومها والتعدي على الرموز الوطنية التي قدمت مُهجها من اجل العراق والعراقيين ، وما قيام تلك القناة المشبوهة ببث برامج تصف فيها القائد الشجاع الشهيد ابو مهدي المهندس بالارهابي الا محاولة يائسة ودناءة واضحة لسياستها الخبيثة تجاه الشعب العراقي التي تحاول ان تتلاعب بمشاعره متجاهلة ان العراقيين سوف

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