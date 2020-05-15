2020/05/15 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منظمة بدر، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الاساءة ضد الشهيد ابو مهندي المهندس، عادة ذلك دليلا على المحتوى الخبيث الذي تبثه القناة.وذكرت المنظمة في بيان أنه “في الوقت الذي يرابط فيه أبطال الحشد الشعبي على سواتر الجهاد لصد تعرضات عصابات داعش الإرهابية واحباط مخططات عودتهم لارتكاب الجرائم والمجازر بحق ابناء الشعب العراقي ، يعمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة بدر: إساءة قناة “MBC”‘ للشهيد المهندس يوضح المحتوى الخبيث الذي تبثه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة بدر: إساءة قناة “MBC”‘ للشهيد المهندس يوضح المحتوى الخبيث الذي تبثه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).