2020/05/15 | 22:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، هجوما لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي شمال ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي قرية الميتة بناحية العظيم.وأضاف، أن القوة أجبرت “الدواعش” على الفرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ”داعش” شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ”داعش” شمال ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).