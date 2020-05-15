استشهاد واصابة 5 من الحشد الشعبي حصيلة نهائية لهجوم” البو مرعي” بديالى

2020/05/15 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر حكومي في ديالى، الجمعة، بان الحصيلة النهائية لهجوم داعش على نقطة مرابطة للحشد الشعبي بلغت 5 شهداء وجرحى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة امنية للحشد الشعبي في منطقة البو مرعي في اطراف ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) بلغت 4 شهداء وجريح”.واضاف المصدرن،ان” الحشد الشعب […]

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