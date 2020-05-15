2020/05/15 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل أول باحثة إجتماعية في العراق عن عمر يناهز 90 عاماً عمان – رند الهاشمي غيب الموت في العاصمة الاردنية الباحثة الاجتماعية العراقية الرائدة، شفيقة علي الخطيب، عن عمر يناهز 90 عاما.وتعد الراحلة التي ولدت في رصافة بغداد عام 1930، اول عراقية تخوض البحث العلمي في هذا القطاع.وكان الدكتور […]

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