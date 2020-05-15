2020/05/15 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التميمي يكشف عن خطة إستباقية لمجابهة كورونا و5 مناطق في بغداد مهدّدة بالحجر بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) كشف وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي عن الشروع بخطة وقائية لمجابهة فايروس كورونا من خلال حجر المناطق الموبوءة بالجائحة بسبب عدم التزام سكانها بالاجراءات الصحية، مشيرا الى ان مناطق في […]

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