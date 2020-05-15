2020/05/15 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي يباشر قيادة مكافحة الإرهاب والكناني يشكر من ساندوا الجهاز بغداد – الزمان باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مهماته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب متعهدا بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول إلى عراق آمن .وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن الساعدي (باشر بمهماته رئيسا للجهاز، والتقى بقادة وضباط […]

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