الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش بناحية العظيم

2020/05/15 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط هجوم لداعش في ناحية العظيم.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت مساء اليوم هجوما لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية الميتة بناحية العظيم، و أجبرت الدواعش على الفرار".

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصابات في صفوف منتسبي الحشد الشعبي.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حصيلة هجوم داعش، على نقطة مرابطة للحشد الشعبي، في أطراف

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة منتسبين بالحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش، في منطقة العظيم، شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسبين من الحشد الشعبي، أُصيبا، أثناء التصدي لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، على

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الجمعة، أن دخول عناصر تنظيم دواعش من جنسيات عربية واجنبية، الى الاراضي العراقية، لم ينقطع.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تدفق العنصر العربي والأ

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