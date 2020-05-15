2020/05/15 | 23:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى دواجن محافظة نينوى.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت ”ايزيدي 24” نسخة منه، إن ”دائرة البيطرة, وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احدى حقول الدواجن البياض في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن عن تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن عن تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).