دبي تنفي أن إجراء محادثات مع أبوظبي بشأن دعم من صندوق مبادلة

2020/05/15 | 23:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن حكومة الإمارة نفت، الجمعة، أن محادثات تُجرى حاليا مع حكومة أبوظبي بشأن دعم مُقدم من صندوق مبادلة.

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