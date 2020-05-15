صحة الكرخ تعلن عن المناطق الاكثر اصابة بكورونا

2020/05/15 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، ان الحرية تحتل المرتبة الاولى والشعلة الثانية في عدد الاصابات بكورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “منطقة الحرية في بغداد، تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات بكورونا”، مبينا ان “مدينة الشعلة تحتل المرتبة الثانية”.وتساءلت “أليس الحظر يجب ان يكون مطبقاً في المساء!؟ هل شراء الدراجات والأحذية والملابس […]

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