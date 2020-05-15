هل بدأَت واشنطن تخطّط للإطاحة بالحُكم في إيران؟

2020/05/15 | 23:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد وفقاً لموقع “الحرة” الأميركي، «خلص تحليل أمني وعسكري لمجموعة من الخبراء العسكريين والاستخباراتيين في #واشنطن، (…) أن #الحكومة_الإيرانية ضعيفة وقابلة للاهتزاز وينبغي استهدافها».إذ «بحسب الكثير من المتابعين للشأن الإيراني في واشنطن و #البنتاغون…

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