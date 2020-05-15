-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (12) - احمد جمعة

2020/05/15 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة ثلاث فتيات من بنات هَوَى دلال اخْتَفَينَ في غضون بضعة أيام، لم يتهاون الإنجليز ورجال الشرطة المحليون في رصد الحادثة، مقتت بقية البنات الدار عقب سريان موجة الذعر وسطهن، من ناحية أخرى تذرع رجال الأمن بالبحث عن جندي بريطاني هارب من الخدمة، عاثوا في الحي فساداً ولم يتركوا ثقباً حتى ثقوب الرجال والنساء إلا وفتشوها، تحروا عن كل ما يحوم في الحي من السكان، وتتبعوا كل خيط ينسل من محيط الحي، نقبوا القمامة و ......





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