- الشيخ الرئيس - ومشايخ الجهل - رضي السماك

2020/05/15 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك مع بدايات تفشي وباء كورونا في منطقتنا العربية أواخر شباط / فبراير الماضي ، أخذ يتفشى بالتوازي معه - عبر العديد من الفضائيات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي - وباء من نوع آخر يتمثل في الجهل والعلاج بالشعوذة بإسم الدين الإسلامي لمكافحة الجائحة ؛ وذلك عبر ما تقوم به شريحة كبيرة من مشايخ الدين من تفسيرات سببية غير علمية في تفسير " كوفيد - 19 " وما تقدمه من روشتات قائمة على العلاج بالخزعبلات والخرا ......





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