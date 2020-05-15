الحشد الشعبي يعلن عن إحباط عملية تسلل لزورق يحمل مجموعة من داعش في سد سامراء

2020/05/15 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _سامراء اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن احباط تسلل مجموعة من عناصر "داعش" في سامراء.وقال الحشد بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم احباط عملية تسلل لزورق يحمل مجموعة من عصابات داعش الارهابية في سد سامراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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