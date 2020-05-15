2020/05/15 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “فيسبوك” قررت دعم منصتها للتواصل المصور “إنستغرام” بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم.وأشار تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن فيسبوك في طريقها لإتمام صفقة استحواذ كبرى لشركة “جيفي” الشهيرة المتخصصة في إنتاج الصور المتحركة.“فيسبوك” تتعاون مع شركات اتصالات لمد كابل إنترنت بحري لخدمة الشرق الأوسط وأفريقياوستحول تلك الصفقة “إنستغرام” إلى أكبر مكتبة للصور المتحركة في العالم.وقال نائب رئيس منتجات فيسبوك، فيشال شاه، إن اندماج إنستغرام وجيفي سيمكن الأشخاص من العثور على الصور المتحركة والملصقات المثالية في قصصهم بصورة سهلة ومباشرة.ومن المتوقع أن تستخدم فيسبوك تلك الصور المتحركة بصورة كبيرة من أجل جني الأرباح، حيث ستقدم تلك الصور التي كانت تستفيد منها معظم تطبيقات التراسل الفوري حول العالم بمقابل مادي.وتستخدم تقنيات “جيفي” شبكات مثل تويتر، وسكايب، وتيك توك، وتيندر، وسامسونغ وسليك.

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