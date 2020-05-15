مقتل مقاتلين اثنين بالحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ديالى

2020/05/15 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط هجوم لداعش في ناحية العظيم.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت مساء اليوم هجوما لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية المي

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصابات في صفوف منتسبي الحشد الشعبي.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حصيلة هجوم داعش، على نقطة مرابطة للحشد الشعبي، في أطراف

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة منتسبين بالحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش، في منطقة العظيم، شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسبين من الحشد الشعبي، أُصيبا، أثناء التصدي لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، على

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