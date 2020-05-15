المنافذ الحدودية تعلن ايرادات منفذ ام قصر الاوسط خلال شهر ايار

2020/05/15 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن تحقيق منفذ ام قصر الاوسط اكثر من 8 مليار دينار خلا...





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