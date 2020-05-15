شرطة نينوى تعتقل منتحل صفة ضابط

2020/05/15 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني ان مديرية شرطة الحدباء، وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والمتابعة المستمرة، تتمكن من القاء القبض على منتحل صفة ضابط بالاجهزة الامنية.وقال الحمداني، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، ان “مديرية شرطة الحدباء، وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والمتابعة المستمرة، تتمكن من القاء […]

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