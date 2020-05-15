اعتباراً من الأحد.. إعادة فتح كنائس كوردستان بشروط

2020/05/15 | 23:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت أبرشية أربيل الكلدانية، يوم الجمعة، البدء باعادة فتح الكنائس في اقليم كوردستان اعتبارا من الاحد المقبل، مع التزام "التباعد الاجتماعي" وذلك بعد اكثر من شهرين على إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما قدمت وزارة الاوقاف في الاقليم شكرها الى رجال الدين المسيحيين لالتزامهم بالاجراءات الوقائية.

وقالت ابرشية اربيل ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاباء اجتمعوا مع اساقفة اربيل يوم الاربعاء ١٣ ايار ٢٠٢٠ في مطرانية الكلدان لمناقشة امر اعادة فتح الكنائٔس امام المؤمنين اعتباراً من يوم الاحد المقبل، ١٧ ايار ٢٠٢٠ وذلك بناء على القرارات الاخيرة الصادرة من رئٔاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان".

واوضح بيان ابرشية اربيل ، أن مجلس الاباء أوصى بالتزام التباعد الاجتماعي في الكنيسة والحرص على استعمال المعقمات قبل الدخول ، و استبدال قبلة السلام (او السلام) بالانحناء اثناء القداس في الوقت الراهن"، كما شدد على "اتباع التعليمات الصادرة من قبل كل كنيسة، فيما يتعلق بالمناولة المقدسة".

وتقدم الاباء، بحسب البيان، "بجزيل الشكر للمؤمنين لالتزامهم بهذه التوصيات"، كما قدم شكره الى "الكوادر الطبية والامنية لدورهم الفاعل في انحسار هذه الازمة"، موضحا أن "غدا السبت الموافق ١٦ ايار ٢٠٢٠ ستعلن مواعيد القداديس والاجراءات الخاصة ببقية الاسرار".

من جانبه، بعث وزير الأوقاف والشؤون الدينية پشتيوان صادق عبد الله رسالة الى أساقفة وكهنة ورجال دين المسيحيين وجميع طوائٔف الديانة المسيحية.

وقال عبد الله في رسالته، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "باسمنا ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان نشكر محبتكم والتزامكم بالتعليمات الوقائية من انتشار فايروس كورونا وإقفال الكنائٔس وعدم القيام بالمراسيم الدينية الجماعية في الفترة السابقة من خلال ذلك".

واشار الى أن "كوردستان كانت والى حد كبير كانت محمية من انتشار الفايروس"، معتبرا أن "التزامكم بالتعليمات الوقائٔية مع المسلمين والايزيدين وكل المؤمنين من الأديان الأخرى هي علامة محبة لسلامة ارض كوردستان وتعزيز التعايش والسلم الاجتماعي في الاقليم".

وقررت حكومة كوردستان في الثالث من اذار 2020، ايقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بجميع أرجاء إقليم كوردستان وحتى إشعار آخر، ضمن اجراءات اتخذتها لمواجهة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق في وقت سابق الجمعة، عدم تسجيل إصابات جديدة في الاقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية، في وقت أقام مئات المصلين صلاة الجمعة في الجامع الكبير بمدينة السليمانية بعد إعادة فتحه لأول مرة منذ نحو شهرين.

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