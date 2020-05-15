سوريا- اشتباكاتٌ بين فصيلين معارِضَين بسبب خلافات على عمليات التهريب في معبر باب الهوى

2020/05/15 | 23:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكاتٌ بالأسلحة الرشاشة، الجمعة، بين فصائل لواء الفتح وقوات الطوارئ التابعة للجبهة الشامية المدعومة من تركيا بالقرب من معبر #باب_السلامة الحدودي، مع استنفارٍ عام لجميع الفصائل المتواجدة في المنطقة.جاء ذلك، تزامناً مع عمليات…

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