استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد العشائري في هجوم داعشي قرب المقدادية في ديالى

2020/05/15 | 23:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان اثنين من مقاتلي الحشد العشائري استشهدا بنيران داعش قرب المقدادية شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اثنين من مقاتلي الحشد العشائري استشهدا بنيران تنظيم داعش الارهابي في منطقة شاقراق قرب قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” قوة امنية مشتركة بدات بعملية تمشيط […]

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