2020/05/15 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهاد 4 مقاتلين بالحشد الشعبي واصابة 6 آخرين بتصديهم لهجوم إرهابي شمال ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 23:44.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 4 مقاتلين بالحشد الشعبي واصابة 6 آخرين بتصديهم لهجوم إرهابي شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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