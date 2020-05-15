استشهاد واصابة 10 من الحشد الشعبي باحباط هجوم ارهابي في ديالى

2020/05/15 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن استشهاد واصابة 10 من الحشد باحباط هجوم ارهابي شمال ديالى.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انها “تنعى استشهاد أربعة مقاتلين ابطال من اللواء 23 اثناء تصديهم للهجوم الداعشي الغادر شمال ديالى”.واضافت ان “الشهداء ارتقوا اثناء مشاركتهم في احباط هجوم شنه فلول داعش الإرهابي في قرية الميتة […]

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