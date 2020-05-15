ميسي: التوقف “نعمة” لبرشلونة

2020/05/15 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن العطلة الطويلة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ستكون “نعمة” بالنسبة لبرشلونة.وقال ميسي لصحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية، الجمعة: “ربما سينتهي هذا التوقف بفائدة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نرى ما إذا كنا سنستأنف المسابقات وبعد ذلك سنعرف الحقيقة.” ولم يلعب برشلونة ولم تقام دوريات كرة القدم في إسبانيا […]

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