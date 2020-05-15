الانبار تنفي الغاء الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت

2020/05/15 | 23:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار نفى قائمقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، علي الدليمي، الجمعة، عزم الحكومة المحلية في المحافظة الغاء حظر التجول الشامل ليومي الجمعة والسبت ،من كل اسبوع و الغاء اوتمديد فرض حظر التجول في الوقت الحاضر .وقال الدليمي ان "حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت ، مازال ساري المفعول وان الانباء التي تحدثت عن عزم الحكومة المحلية الغاءها عارية من الصحة مع تشديد الاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس المرض ".واضاف ان" خلية ازمة الانبار برئاسة محافظها علي داود الدليمي ، لم تجري اي تعديلات على توقيتات حظر التجوال الصحي المفروض في عموم الانبار، مبينا ان"خلية ازمة الانبار مرتبطة بتطبيق قرارات خلية الازمة المركزية ولا يوجد اي توجه بإلغاء للحظر، في كافة مدن الانبار ليومي الجمعة والسبت او تخفيف حظر التجوال في الوقت الحاضر ، موضحا ان" جميع القرارات المتخذة بصدد الحظر الصحي لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المفروض على مدن الانبار مازال ساري المفعول في الوقت الحاضر ".

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