فيليب ميريو: «لنتوقف عن إضفاء القداسة على التكنولوجيا الرقمية!» 29 نيسان/أبريل 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/05/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة فيليب ميريو، أستاذ علوم التربية، يتساءل عن مدرسة التعليم عند بعد اليوم والصعوبات التي يواجهها التلاميذ الأقل حظاً.



قبل مشاكل العودة إلى المدرسة لاحقاً...



...فيليب ميريو منظر ومختص في علوم التربية مشهور، اشتغل مدة طويلة حول المدرسة وخاصة في مجال انعدام المساواة بين الأطفال، الذي يعيق رسالتها التحررية والتربوية.



منذ إغلاق أبواب المدارس بشكل عام في فرنسا بسبب أزمة فيروس كورونا، يقدم تحاليل حو ......





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