150 عامًا على ميلاد لينين (1): مسيرة حافلة من النضال الثوري على درب الاشتراكية - خليل اندراوس

2020/05/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس هناك أفراد – وهم قلة في تاريخ الإنسانية – مع أنهم أنفسهم نتاج تحول كارثي ناضج، يلونون بأنفسهم عهدًا كاملًا.ومن هؤلاء العمالقة في الروح والإرادة فلاديمير إيليتش لينين...



ومهما يكن عمالقة التاريخ هؤلاء أقوياء، ففيما يرمزون إليه، وفي المبدأ المجمع الذي يجسدونه يتحلل ويختفي كل شيء فردي ضيق.



لا ينطبق عليهم المعيار الاعتيادي للسجايا والمعايب، والأهواء المميزة لأناس ذلك العهد.



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