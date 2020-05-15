صفحات من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية: في الذكرى ال 75 لتأسيس -اتحاد النقابات العالمي- (2) - جهاد عقل

2020/05/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل شكل الاتحاد السوفييتي في عشرينيات القرن الماضي القوة الداعمة للطبقة العاملة في العالم، وبدأت تحدث نقاشات قوية في التجمعات النقابية، تطالب باتخاذ انتصار الطبقة العاملة السوفييتية على قوى رأس المال كمثال يجب أن تحتذي به النقابات في نضالها ضد قوى الاستبداد الرأسمالي، مثل هذا النقاش حدث أيضًا في صفوف النقابات الإنجليزية، واستطاع التيار اليساري في صفوف هذه النقابات تنفيذ مطلبه بضرورة التعاون م ......





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