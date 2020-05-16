الاعلام الامني يعلن مقتل واصابة 5 عناصر بالحشد الشعبي بهجوم داعشي في ديالى

2020/05/16 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل واصابة 5 مقاتلين بالحشد الشعبي في هجوم داعشي بديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة ارهابية داعشية فجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى اللواء 23 بالحشد الشعبي، وعلى اثرها حدث اشتباك بين، قوة من الحشد الشعبي والمجموعة الأرهابية".واضافت ان "الحادث ادى الى استشهاد ثلاثة وجرح إثنين مِن مقاتلي الحشد، بالقرب من معبر الميته ضمن منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، وتم اخلاء الشهداء والجرحى".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل اثنين من الحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ديالى.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "اثنين من الحشد العشائري، قد قتلا بنيران قناص داعشي قرب نقطة مرابطة في منطقة شاقراق قرب قضاء ا

بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط هجوم لداعش في ناحية العظيم.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت مساء اليوم هجوما لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية المي

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصابات في صفوف منتسبي الحشد الشعبي.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حصيلة هجوم داعش، على نقطة مرابطة للحشد الشعبي، في أطراف

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