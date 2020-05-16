مدير اعلامه: هيئة الحشد سترفع دعوى قضائية ضد قنوات السعودية العاملة في العراق

2020/05/16 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الى ان هيئة الحشد سترفع دعوى قضائية ضد قنوات السعودية العاملة في العراق.وقال العقابي خلال حديثه لقناة “العهد” اليوم الجمعة، انه “ليس بالغريب على النظام السعودي من استهداف قادة العراق” مبينا انه” بعد عام 2003 السعودية بدأت بدعم المنظمات الإرهابية في العراق”.واضاف “استهداف المهندس من قبل […]

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