2020/05/16 | 00:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة 10 من قوات الحشد بإحباط هجوم ارهابي شمال ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 10 من قوات الحشد بإحباط هجوم ارهابي شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة 10 من قوات الحشد بإحباط هجوم ارهابي شمال ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).