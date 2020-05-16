مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: إستهداف القائد المهندس بعد استشهاده دليل استمرار تأثيره

2020/05/16 | 00:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الجمعة، استمرار الحملات المضادة لشخص الشهيد ابو مهدي المهندس دليلا على تاثيره الفاعل والقوي.وقال العقابي في مقابلة مع قناة الميادين تابعته وكالة صدى الاعلام ، ان “الإساءة لقائد مثل المهندس له ثقله في العراق هو استهداف للمرجعية والشعب وجميع المظلومين الذين دافع عنهم”، مشيرا الى ان “الشهيد

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