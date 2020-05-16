الإعلام الأمني يعلن سقوط 3 من أفراد الحشد بهجوم العظيم

2020/05/16 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني مساء الجمعة بسقوط ثلاثة من أفراد الحشد بهجوم العظيم في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة إرهابية داعشية فجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى اللواء 23 بالحشد الشعبي، وعلى اثرها حدث اشتباك بين قوة من الحشد الشعبي والمجموعة الأرهابية".

وأضافت أن "الحادث أدى الى استشهاد ثلاثة وجرح إثنين مِن مقاتلي الحشد، بالقرب من معبر الميته ضمن منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، وتم اخلاء الشهداء والجرحى".

فيما أفاد بيان للحشد الشعبي، بسقوط 4 من مقاتلي الحشد وإصابة 6 آخرين بجروح.

وكان مصدر أمني قد أبلغ شفق نيوز في وقت سابق، بسقوط اثنين من أفراد الحشد وإصابة اثنين آخرين جراء الهجوم.

ويشن تنظيم داعش هجمات متصاعدة في الأسابيع الأخيرة وتستهدف في الغالب أفراد الأمن والحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وتأتي الهجمات عقب عامين من الهدوء النسبي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بـ"دولة الخلافة" واستعادة العراق لكامل أراضية من قبضة التنظيم والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها داعش صيف عام 2014.

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