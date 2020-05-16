يوم القدس العالمي وليالي القدر المباركة

2020/05/16 | 00:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام عبد القادر ـ كاتب من اليمن..يوم القدس العالمي اعلن عنه روح الله الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وهو اخر جمعة من شهر رمضان المبارك تذكيرا للأمة أن روحانية شهر رمضان المبارك هدفه نصرة المظلومين والمقدسات والشعوب المظلومة إن روح الله الإمام الخميني هو عرفاني العصر وقطب الوجود عندما اختار اخر جمعة من […]

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