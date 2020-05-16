استشهاد وإصابة 5 مقاتلين من الحشد باشتباكات مع إرهابيين في ديالى

2020/05/16 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، استشهاد ثلاثة مقاتلين بالحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين باشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

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