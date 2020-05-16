الذهب يبلغ أغلى سعر منذ 7 سنوات

2020/05/16 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأكثر من واحد بالمئة إلى مستوى لم يشهده المعدن النفيس منذ 2012، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التوتر الأمريكي الصيني الذي يثير مخاوف اقتصادية أعمق.

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